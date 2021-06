Coronavirus Empolese, 12 contagi. Cuoio covid free per un giorno

Sono 40 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 3 decessi, non tutti avvenuti nelle ultimi 24 ore (2 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato)

Di seguito il dettaglio:

30 casi in provincia di Firenze

Bagno a Ripoli 1

Borgo San Lorenzo 1

Calenzano 2

Firenze 8

Greve in Chianti 1

Impruneta 1

Sesto Fiorentino 3

Vicchio 1

12 casi in zona empolese

Capraia e Limite 3

Castelfiorentino 1

Certaldo 1

Empoli 5

Fucecchio 1

Montelupo Fiorentino 1

4 casi in provincia di Prato

Prato 4

6 casi in provincia di Pistoia

Agliana 1

Montecatini Terme 1

Pescia 2

Pieve a Nievole 1

Pistoia 1

Fonte: Asl Toscana Centro