Csa Intifada, cena sociale a sostegno della popolazione palestinese a Gaza

Sabato 19 giugno al Csa Intifada (Empoli) si terrà una cena sociale per raccolta fondi a sostegno della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Collegamento da Gaza con Meri Calvelli, cooperante con Ong e Associazioni di solidararietà e Presidentessa del Centro Italiano di scambio Culturale VIK

"La Comunità in Resistenza/Csa Intifada è da sempre a fianco nella lotta alla libertà del popolo palestinese, contro ogni discriminazione, urliamo la nostra indignazione contro lo stato sionista israeliano, contro un’occupazione illegale e ingiusta. Siete tutt* invitat* a partecipare alla serata di solidarietà e alla raccolta fondi per il popolo della striscia di Gaza".

Durante la serata collegamento da Gaza con l'aggiornamento di Mari Calvelli che aggiornerà sulle condizione attuali della popolazione e spiegherà come i fondi raccolti saranno usati per sostenere la popolazione bambini e giovani in particolare.

Il programma

Ore 21 Cena sociale per la raccolta, fondi a sostegno della popolazione di Gaza. Menù: Hunmus di ceci accompagnato da verdure fresche Maqlouba vegetariano € 20.00 - per bambini € 10.00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 giugno.

Per prenotare inviare un messaggio whatsapp al numero 334 1323367 o telefonare dopo le 18. La serata si svolgerà al Csa Intifada nel rispetto delle misure anticovid.