Nuovo presidente per Cna Cuoio, è Elisa Scardigli da San Miniato

Elisa Scardigli della M.S. Group srl di San Miniato Basso, azienda che si occupa di carrelli elevatori, è la nuova presidente Cna - Zona del Cuoio. Imprenditrice, madre, appassionata d'arte e attenta promotrice del territorio dove lavora e vive da sempre, Elisa subito dopo esser stata eletta lunedì sera, ha ringraziato il suo predecessore, Roberto Marzini, per il lavoro svolto nei suoi due mandati e tutta l’assemblea per la fiducia ricevuta.

"Il lavoro fatto in questi anni va proseguito e valorizzato - ha detto la neo presidente Scardigli -. L’ultimo anno è stato devastante per i motivi che tutti conosciamo a livello globale, e come se non bastasse, recentemente la nostra zona è stata colpita duramente dalla questione ambientale. Proprio per questo noi, attraverso le nostre aziende, dobbiamo rafforzare gioco di squadra e aggregazione in modo tale che le sinergie già presenti coinvolgano gli imprenditori già associati e, al tempo stesso, ne attraggano di nuovi. Le problematiche devono necessariamente esser condivise per far in modo che la nostra voce venga ascoltata dalle amministrazioni".

I punti salienti del mandato su cui Scardigli focalizzerà l’attenzione saranno:

- Promozione dell’associazionismo e coinvolgimento di altre associazioni del territorio quali l’Assa ed il Consorzio Artigiani Sanminiatese - Promozione del territorio

- Lotta all’abusivismo

- formazione e sicurezza

"Dobbiamo riuscire a coinvolgere più attivamente le scuole del territorio - ha concluso la neo presidente - per far sì che la cultura della sicurezza sul lavoro sia perseguita sin dall’ età scolastica e che diventi parte integrante dell’educazione e della crescita dei ragazzi, quei ragazzi che, una volta concluso il percorso scolastico, entreranno a far parte dei nostri organici aziendali".

Faranno parte della presidenza:

CLARA GLIELMI - Via Cavour 98 - centro Benessere di San Romano/Montopoli Val D’Arno

ALBERTO GIANNANGELI - PGC - Conto terzista lavorazioni meccaniche della pelle - Presidente Assa

CARLA SABATINI - NKEY - servizi informatici, consulenza - Santa Croce

ROBERTO MARZINI - edilizia - Montopoli Val D'Arno

DANIELE FAGIOLINI - Ristorante le Colombaie, San Miniato

MAURIZIO CASTALDI - Macelleria lo Scalco - San Miniato

VALERIA BERTINI - Pallets Bertini Group srl - San Miniato