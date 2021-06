Figline e Incisa ricorda l'eccidio di Pian d'Albero

Dopo le celebrazioni a porte chiuse dello scorso anno (che hanno visto la partecipazione solo delle Istituzioni di Figline e Incisa Valdarno, dei Comuni limitrofi e della Città Metropolitana di Firenze), domenica 20 giugno i cittadini potranno tornare a partecipare alle celebrazioni dedicate all’anniversario dell’eccidio di Pian d’Albero. Per evitare assembramenti, però, il 77° anniversario sarà celebrato in due momenti: il primo, in forma ristretta, davanti al casolare Cavicchi; il secondo a Sant’Andrea di Campiglia, ad accesso libero.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE - La prima cerimonia è fissata alle 9,30 a Pian d’Albero, dove una ristretta delegazione istituzionale (Amministrazione comunale, Presidente del Consiglio comunale, associazioni combattentistiche, Anpi e famiglia Cavicchi, rappresentata da Giuseppina Cavicchi e da sua figlia Cristina) si recherà davanti al casolare, dove trovarono rifugio oltre 30 partigiani che, colti di sorpresa dalle truppe nazifasciste, vennero catturati e uccisi la mattina del 20 giugno 1944. Tra di loro anche il piccolo Aronne Cavicchi e il padre Norberto, colpevoli di averli ospitati nel proprio casolare.

A seguire, la delegazione si sposterà a Sant’Andrea in Campiglia dove, alle 10,45, è prevista la celebrazione religiosa e la cerimonia aperta al pubblico, che nel rispetto dei vigenti protocolli anticovid si svolgerà in forma statica e prevedendo il distanziamento interpersonale e l’obbligo di mascherina. Interverranno la Presidente del Consiglio comunale, Silvia Fossati, la Sindaca Giulia Mugnai e il Presidente Anpi - sezione Aronne Cavicchi, Cristoforo Ciracì.

Durante la commemorazione è previsto anche l’accompagnamento musicale, a cura del Quartetto Schumann del Teatro Garibaldi. Canta Marta Bernacchioni.

Sia a Sant'Andrea che a Pian d'Albero saranno deposti dei fiori e delle corone, sia da parte del Comune che dei Black Watch (Royal Highland Regiment, di cui sarà presente una rappresentanza).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa