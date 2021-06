Firenze Prossima, alla Mercafir l’incontro pubblico di partecipazione per il Quartiere 5

Si concludono domani gli incontri pubblici in presenza nei cinque Quartieri per costruire insieme la Firenze Prossima: dopo gli appuntamenti alle Murate (Q1), in piazza delle Cure (Q2), in piazza Bartali (Q3) e in piazza dell’Isolotto (Q4), sarà la volta del Quartiere 5 con l’incontro in programma alle 17 alla Mercafir. È l’ultimo dei cinque appuntamenti previsti dalla fase finale del percorso di partecipazione realizzato con Lama Agency e SocioLab in vista dell’adozione dei nuovi strumenti urbanistici della città. Gli incontri pubblici arrivano a conclusione di un percorso che ha visto una prima fase di ascolto digitale con oltre 8mila risposte ai questionari, una seconda fase nel mese di aprile dedicata agli incontri online e una terza fase che ha previsto cinque Pointlab con postazione mobile. In parallelo si sono svolte le passeggiate in 10 aree verdi della città insieme a ReteSviluppo che sta seguendo il percorso di partecipazione ‘Firenze Respira’ verso il primo Piano del verde della Città di Firenze.

Gli incontri pubblici sono eventi in presenza, organizzati in tavoli tematici gestiti da facilitatori professionisti, in cui la cittadinanza è chiamata a discutere sui temi urbanistici della città confrontandosi per condividere proposte e raccomandazioni da consegnare all’Amministrazione in vista della definizione degli strumenti di pianificazione. I cinque temi al centro della pianificazione richiamano azioni della quotidianità che riguardano direttamente chi vive e lavora a Firenze. Saranno approfonditi in tavoli di lavoro dove, grazie a facilitatori esperti, si discuterà immaginando uno scenario auspicabile (la città tra 20 anni, orizzonte temporale del Piano strutturale) e attraverso una domanda stimolo, utile a individuare strategie operative di breve periodo (la città tra cinque anni, orizzonte temporale del Piano operativo).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa