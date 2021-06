Ecco i risultati delle giovanili della Etrusca San Miniato:

L'UNDER 18 ETRUSCA CHIUDE LA PRIMA FASE CON UNA NETTA VITTORIA SUL CAMPO DI PIELLE

Pielle Livorno - Etrusca Basket San Miniato 50 - 86

Tabellino: Scomparin 18, Tamburini 18, Donati 8, Masoni, Montini, Castaldi 6, Speranza 1, Bettini 12, Dell'Unto 7, Gori 6, Vanni 6, Ermelani 2. All. Regoli.

Si chiude con la vittoria a Livorno la prima fase del campionato Under 18. Con un girone senza macchia, fatto di sei vittorie in altrettante partite, i nostri ragazzi passano il turno con merito. Buon primo quarto dei biancorossi che si portano già avanti di 15 lunghezze alla prima sirena (9-24); bisogna però attendere la terza frazione per vedere chiusa la contesa con i ragazzi che spingono sull'acceleratore toccando quota +26 alla terza sirena. Fila via l'ultimo periodo fino al 50-86 finale. Bel cammino per gli Under 18 che da adesso giocheranno solo partite dentro / fuori. Si comincia nel prossimo weekend con gli ottavi di finale per il titolo regionale. Forza ragazzi!

PRIMO SORRISO STAGIONALE PER GLI UNDER 16 ETRUSCA SUL CAMPO DI MONTALE

Basket Montale - Etrusca Basket San Miniato 42 - 72

Tabellino: Poli 4, Bacchi 8, Iacopini 16, Ermelani 5, Nannetti 12, Panchetti 7, Marmeggi 2, Spadoni 4, Frediani, Mbengue 10, Gemignani 2. All. Carlotti Ass. Maggiorelli

Bel successo degli under 16 Etrusca, che sul campo di Montale indirizzano subito la contesa fin dalle prime battute. I ragazzi di coach Carlotti e Maggiorelli mettono grande ritmo e intensità in campo e, grazie ad una difesa attenta e alla buone prove offensive di Iacopini e Nannetti, riescono ad andare avanti di 20 punti all'inttervallo lungo. Nella seconda parte la partita prosegue a buoni ritmi, con qualche disattenzione in difesa, ma con buoni spunti offensivi con Bacchi e Panchetti, fino al meritato successo finale, con il divario che si allarga ai 30 punti sulla sirena. Un successo significativo per i nostri under 16, che dà morale dopo il gran lavoro svolto in questo periodo di inattività da campionato. Bravi ragazzi!

CONTINUA LA COSA DEGLI UNDER 15 ETRUSCA

Invictus Livorno - Etrusca Basket San Miniato 58 - 74

Tabellino: Castaldi 26, Scardigli 12, Napolitano 9, Santini 6, Nacci, Deffo, Gismondi 5, Ermelani 7, Gregorini 4, Gemignani 5, Federici, Grossi. All. Regoli.

Prosegue la striscia di vittorie per la squadra Under 15 che vince sul campo di Invictus Livorno. Positivo l'inizio dei ragazzi che, nonostante il gap anagrafico, continuano a proporre un basket frizzante e intenso che li porta a condurre il match fin dalle prime battute. Invictus si fa sotto prima della sirena di metà partita, portandosi a -9. Non perdono la concentrazione i Cangurini, trovando in tutti gli effettivi le energie per rimanere sempre a distanza di sicurezza per il 58-74 finale. Ancora una prestazione in fiducia per questo gruppo che avrà ancora due partite per migliorare e fare esperienza sul parquet amico di Fontevivo. Prossimo impegno domenica ore 10.30 contro Folgore Fucecchio.

UNA BELLA PRESTAZIONE PER I NOSTRI UNDER 13

Etrusca Basket San Miniato - Folgore Fucecchio 48 - 67

Tabellino: Campigli 2, Fedeli, Lami, Zinna 8, Pardini 3, Mazzoni 8, Bertini 8, Mitolo 2, Starnini 3, Fontanelli 10, Salamone 2, Montagnani 2. All. Petrolini e Miniati.

Buona partita per i nostri under 13 quella di sabato contro i vicini della Folgore Fucecchio. I nostri ragazzi, agguerriti, hanno dimostrato di essere sempre più uniti e compatti facendo dei grandi passi in avanti! Quella di sabato è stata l’ultima partita in casa di questa mini stagione. Giovedì si giocherà invece l’ultima gara della stagione sul campo di Pino Dragons Firenze. Bravi ragazzi!

