Itinera, due appuntamenti nel weekend a Scandicci

Sesto appuntamento domenica 20 giugno 2021 a partire dalle 17 alla Fattoria di Roncigliano (via di Roncigliano 6 a/b) con Orto x mille per Itinera 2021, il programma di iniziative della Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi in collaborazione con il Comune di Scandicci per visitare i luoghi, scoprire il territorio, assaggiare i prodotti e stare insieme con laboratori per adulti e bambini.

“Tra i boschi della Roveta, nei pressi dell’antica fonte, si trova l’azienda agricola e fattoria didattica Roncigliano. Nei suoi 10 ettari sono sparsi olivi e vigneti, un piccolo orto e campi di foraggio per gli animali che vi pascolano liberamente e poi tanto, tantissimo bosco. Quest’anno la fattoria propone un evento in collaborazione con Orto x mille, un’associazione nata tra le colline di Scandicci; un progetto condiviso con i proprietari dei terreni incolti e le aziende agricole presenti sul territorio che desiderano recuperare e rendere le terre nuovamente produttive”,, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

Il programma. Alle 17 incontro in agriturismo, breve passeggiata per la raccolta dei fiori che verranno poi inseriti nel sapone accompagnati da aneddoti legati ai benefici e all’uso di alcune piante non solo officinali; alle 17,45 Laboratorio del sapone naturale, con i fiori raccolti sarà creato in modo naturale il sapone che ogni partecipante potrà portare a casa; alle 19 passeggiata nel bosco intorno alla fattoria di Roncigliano; alle 20 apericena in agriturismo con pappa al pomodoro, peposo e cantuccini.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anticovid. Prenotazione obbligatoria (3927857842 per il laboratorio del sapone, 3288163994 altre prenotazioni). Informazioni: laboratorio del sapone 3927857842 o mail info@ortoxmille.it .

“Le colline di Scandicci sono una porta verde verso la città di Firenze ma sono anche la porta della Città verso il Chianti fiorentino – dice Claudia Sereni, assessora al Turismo e alla Promozione del territorio - Da qualsiasi parte le si guardi o le si attraversi, le nostre colline sono un territorio di confine dove il visitatore inizia a conoscere le bellezze naturalistiche e i prodotti della campagna toscana. Scendendo dai crinali, si apre lo spettacolo di Firenze e la vasta veduta sulla Piana fiorentina. Belle, ricche di gusti e di scenari mozzafiato, le nostre colline sono un territorio tutto da scoprire per coloro che vengono da lontano, ma anche per chi vive nelle vicinanze. Dopo un anno di sospensione per l’emergenza sanitaria, riparte con grande entusiasmo il progetto Itinera con cui offriremo a tutti l’opportunità semplice ma ricchissima di conoscere le persone, i percorsi, i prodotti che animano questi luoghi straordinari. Integrato alle attività culturali estive e al sistema delle associazioni e aziende locali, il programma offre esperienze preziose per chi ama la natura, il cibo a km zero, il trekking, le tradizioni che svelano i segreti di questa terra. Grazie a Itinera e alla collaborazione con la Proloco San Vincenzo Colline Scandiccesi potremo andare alla scoperta di un mondo e di uno stile di vita di cui dobbiamo avere sempre più consapevolezza e cura, oggi più che mai. Buona scoperta alla ricerca del buono e del bello tra le nostre colline”.