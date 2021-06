Legarono anziana durante rapina a Pontedera, 3 arresti

Sono state tre le persone arrestate dai carabinieri di Pontedera dopo una violenta rapina avvenuta il 15 febbraio scorso in una villetta abitata da una 83enne. La donna fu legata con una sciarpa e picchiata, ma resistette e non consegnò le chiavi della cassaforte ai malviventi. Il bottino in quel frangente fu di un orologio, alcuni monili in oro e una borsa di valore

Quest'oggi l'arresto di un croato e due kosovari, finiti in carcere dopo le indagini coordinate dal pm Sisto Restuccia. La banda era a conoscenza dello stile di vita dell'anziana, la quale dopo il colpo ebbe un infarto e venne rianimata. Si indaga ancora sulla persona che avrebbe fatto da collegamento tra la vittima e la banda, rivelando le abitudini dell'anziana.