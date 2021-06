In 30mila per la maturità in Toscana: è il giorno degli Esami di Stato

Partono oggi, mercoledì 16 giugno, gli esami di maturità nelle scuole superiori di tutta Toscana e di tutta Italia. Alle 8.30 è suonata la prima campanella con l'avvio dei colloqui. In Toscana si stima che siano 30mila gli studenti e le studentesse pronti per il grande passo.

Per via del Coronavirus, che ha rimescolato molto le carte nella didattica, l'Esame di Stato 2021 non sarà la maturità come tutti conosciamo. Le Commissioni hanno un presidente esterno all'istituzione scolastica e hanno sei commissari interni, come nel 2020.

L'esame sarà in presenza. Il colloquio a distanza è invece consentito solo in casi di quarantena o di fragilità particolari. Durante l'esame bisognerà garantire la distanza interpersonale.

Come l'anno scorso, l'esame è stato ridefinito tenendo conto dell'impatto dell'emergenza sanitaria. È previsto un colloquio, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. I candidati e le candidate hanno avuto un mese per produrlo con il supporto di un docente. L'elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi.

Dopo l'elaborato, si va avanti: sarà discusso un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano, saranno inoltre analizzati materiali come testi o documenti predisposti dalla commissione con collegamenti a altre discipline.

Il maturando o la maturanda avrà circa 60 minuti di tempo. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti. Al colloquio verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode.