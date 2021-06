Pescia, Amministrazione comunale e Alia Servizi Ambientali rilanciano i servizi e le trasformazioni

Alia Servizi Ambientali SpA ha incontrato l’Amministrazione comunale di Pescia per fare il punto sulla programmazione e la trasformazione del servizio sul territorio. L’incontro operativo, presieduto dal Sindaco f.f. Guja Guidi, a cui hanno partecipato l’Assessore all’ambiente Fabio Bellandi e l’Assessore ai LL.PP. e Urbanistica Aldo Morelli, mentre per Alia Servizi Ambientali sono intervenuti il Direttore Territoriale Alessio Arrighi, il responsabile servizi area pistoiese Enrico Innocenti, il responsabile sub-area Pescia Pirrone Mirco, insieme al nuovo Direttore comunicazione e relazioni istituzionali Giuseppe Meduri, ha avuto come obiettivo la definizione dei prossimi passaggi operativi, sia in relazione alla trasformazione del servizio di raccolta che all’attività di taglio dell’erba su aree pubbliche (diserbo dei marciapiedi).

Su questo ultimo punto, al fine di superare le criticità conseguenti alle avverse condizioni climatiche degli ultimi mesi caratterizzate da continue piogge, si è dato mandato ai tecnici di ridefinire rapidamente l’ordine di priorità dei successivi interventi, rafforzando l'attività dell'azienda nelle aree più sensibili e di maggiore attenzione per la cittadinanza, oltre alla definizione del piano di azioni di pulizia straordinaria.

Sul fronte della trasformazione del sistema di raccolta, sono stati confermati tempi e procedure già concordati con Ato Toscana Centro: il modello di raccolta prescelto è ibrido (alcuni materiali saranno raccolti “porta a porta” mentre altri vedranno l’utilizzo di contenitori stradali con apertura controllata dall’utente) e a fine estate i tecnici cominceranno il lavoro congiunto sulle attuali postazioni, definendo su tutto il territorio comunale la nuova organizzazione, che prenderà il via nel marzo 2022, dopo che tutte le utenze pesciatine saranno state informate sulle caratteristiche del nuovo modello di servizio ed avranno ricevuto la dotazione del kit di raccolta.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.