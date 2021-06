Un bando di concorso internazionale per il restyling dello stadio Franchi di Firenze: il progetto

Un bando di concorso internazionale per lo stadio Franchi di Firenze. I lavori di ristrutturazione dello stadio dovranno concludersi entro il 2026 per usufruire del finanziamento del Pnrr, e il bando di concorso è stato inviato oggi alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ad annunciarlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha illustrato il bando in una conferenza stampa in streaming all'Associazione Stampa estera. I lavori, quindi, dovrebbero essere conclusi entro l'anno del centenario della Fiorentina.

Così Nardella: "Abbiamo previsto un importo massimo dell'investimento di 190 milioni Iva inclusa per tutto l'intervento, stadio e funzioni esterne collegate, di cui 137,5 milioni più Iva solo dell'intervento sullo stadio. Nella Commissione esaminatrice saranno previsti un esperto di urbanistica, un esperto di architettura del paesaggio, un esperto di restauro di strutture complesse in cemento armato, un esperto con specifiche competenze storico-critiche per la lettura e l'interpretazione dei valori propri della struttura preesistente, un esperto di luoghi della cultura, un esperto in gestione di impianti sportivi, un esperto del mondo del calcio. Se sarà necessario si introdurranno ulteriori figure in base alle esigenze".

"Per il bando passeranno 80 giorni - spiega Nardella - che sono la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali e la nomina della commissione, dopodiché avremo 40 giorni per l'individuazione da parte della commissione esaminatrice delle migliori proposte progettuali presentate, e la richiesta di sviluppo agli 8 migliori della ulteriore fase di progettazione. Poi, 15 giorni per la definizione dei gruppi di progettazione, 90 giorni per la parte più complessa, la consegna degli elaborati progettuali a livello di studio di fattibilità tecnico-economica, e infine 40 giorni verranno dati alla commissione per concludere i lavori e individuare il vincitore".

La riqualificazione riguarderà tutta l'area

Il progetto, ha spiegato il sindaco, riguarda "tutta l'area di Campo di Marte e attiverà 3.500 posti di lavoro". Tra i lavori previsti c'è la realizzazione della linea 3.2.2 della tramvia, nuovi spazi verdi, la riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili, una semi-pedonalizzazione di viale Paoli, nuovi parcheggi e nuove superfici a destinazione d'uso commerciale e direzionale.

Il restayling dello stadio

La capienza prevista a seguito dei lavori sarà di 40.000 posti con copertura. I lavori potranno portare alla realizzazione di nuove curve interne, in parallelo a quelle esistenti, e l'eliminazione del parterre realizzato per i Mondiali di Italia '90 al posto della pista di atletica. La Torre di maratona, le scale elicoidali e la struttura generale della tribuna centrale sono tra gli elementi del progetto di Pier Luigi Nervi da conservare. La struttura generale delle tribune e la visuale esterna delle stesse dovrà essere mantenuta, comprese le gradinate.

Lo stadio potrebbe poi ospitare spazi per l'ospitalità, aree lounge, skybox, aree per i media, punti di ristoro parcheggi di hospitality, nursery, e un museo del calcio aperto al pubblico, nonché attività commerciali legati alla Fiorentina.

Questo il commento di Nardella: "Ci sarà un lavoro di valorizzazione delle linee progettuali di Pier Luigi Nervi levando tutte quelle sovrastrutture che sono state messe nel corso degli anni: da un lato lo stadio potrà essere più funzionale e più bello, dall'altro si valorizza ancor di più il tratto distintivo del progettista Nervi"

"Sarà possibile prevedere una riqualificazione di tutte le gradinate e degli spazi interni - ha detto Nardela - ad esempio anche con forme di tamponatura trasparente visibile, in modo da creare dei veri e propri volumi nuovi: questo è un aspetto molto importante, e che aumenta notevolmente la fruibilità dello stadio. La piscina e la palestra sotterranee possono essere demolite e ricollocate all'interno del masterplan: questo spazio potrebbe essere trasformato in un parcheggio di circa 150 posti".

La struttura generale, il tetto e la facciata della tribuna principale, ha proseguito il sindaco, "dovranno essere conservati ma sarà possibile prevedere una nuova facciata davanti a quella esistente, mantenendo la visibilità di quella originale. Gli interni della tribuna principale potranno essere rinnovati conservando la struttura generale".

Nel progetto si prevede la demolizione dell’attuale maxischermo e dei riflettori, sostituiti entrambi con installazioni moderne secondo i migliori standard digitali.