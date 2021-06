Scappa all'alt e sperona l'auto dei carabinieri, arrestato

A Chiusi Scalo un 49enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è nato un inseguimento per circa trenta chilometri. Il fuggitivo ha speronato spesso i carabinieri cercando di mandarli fuori strada. Solo grazie all'intervento dei militari umbri è stata posta fine alla fuga. L'uomo non si era fermato all'alt perché aveva la patente di guida revocata e il veicolo sotto fermo amministrativo.