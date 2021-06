Servizi demografici: come prenotare un appuntamento per richiedere certificati e carte di identità

Per evitare attese e agevolare l’accesso agli sportelli, fino al termine dell’emergenza sanitaria, i servizi demografici del Comune di Pistoia ricevono solo su appuntamento. Prima di recarsi negli uffici per richiedere certificati e carte di identità elettroniche, è dunque necessario prenotare il proprio turno chiamando il numero 0573 371800. Per il rilascio delle carte di identità si può anche procedere in autonomia da casa, fissando un appuntamento tramite il link: www.prenotazionicie.interno.gov.it

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, gli uffici sono aperti al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.

Coloro che sono iscritti allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, possono ottenere la maggior parte dei certificati di anagrafe e stato civile attraverso i servizi on-line del Comune di Pistoia, collegandosi al link https://pistoia.comune-online.it/

E' sospesa la prenotazione di appuntamenti per la richiesta di residenza e cambio di indirizzo. In questo caso è possibile richiedere la modulistica tramite posta elettronica, scrivendo una mail all’indirizzo ufficio.residenze@comune.pistoia.it

Per quanto riguarda i documenti di identità scaduti al 31 gennaio 2020, la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Oltre che agli sportelli di via Santa 5, è possibile rivolgersi anche agli uffici decentrati.

- Sportello Fornaci, via Giuseppe Gentile 497, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30. Per richiedere un appuntamento chiamare lo 0573 452665.

- Sportello Bottegone, via Fiorentina 571: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30. Per appuntamento, chiamare lo 0573 371039.

- Sportello Belvedere, piazzale Belvedere 9: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, per fissare un appuntamento chiamare lo 0573 402174.

- Sportello Le Piastre, via Modenese 690/B: il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30, chiamare al numero 0573 472257.