La Toscana in uno spot, "Ritorno al futuro": concorso per videomaker targato Corecom

E’ stato presentato al palazzo del Pegaso il bando di concorso per videomaker ‘Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro’, indetto dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050. Si tratta di una iniziativa per consentire, soprattutto alle nuove generazioni, di esprimere la propria visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sociale, culturale, economico, ambientale. A venire premiati saranno i tre migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha spiegato che quella di immaginare la Toscana del 2050 si tratta di un’idea che ha lanciato all’inizio di questa legislatura: “L’idea è quella di rappresentare con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli, delle nuove generazioni. Ringrazio Enzo Brogi che subito ha accolto questa sfida, e ha deciso come Corecom di lanciare questa idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050”.

“Faccio un appello - ha aggiunto Mazzeo - a tutti i giovani toscani: partecipate, date il vostro contributo. Provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani. Come sarà il turismo nel 2050, come sarà l’agricoltura nel nostro territorio, tra città d’arte e piccoli borghi. Come riusciremo a farli crescere insieme. E le tecnologie come impatteranno sulle vite dei cittadini, che cambieranno in maniera notevole. Ecco, attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani, vorrei che venisse fuori davvero l’idea della Toscana del futuro”.

“In queste settimane - ha raccontato il presidente del Consiglio regionale - ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura. Devo dire che è stata l’esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi. Grande contaminazione, grande capacità di leggere il presente e il futuro. Grande voglia di partecipare nella vita pubblica. Come ho detto ai ragazzi, non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall’altra parte. Abbiate il coraggio di porci temi di frontiera. Quelli più difficili da trattare. Il rapporto tra l’uomo e la macchina. La necessità di ripensare i temi dei diritti in maniera più sensibile. E’ questa la sfida che noi abbiamo davanti, e un’Assemblea legislativa non può che discutere di questo. E per il governo dell’oggi c’è la Giunta che lo sta già facendo molto bene.”

Il presidente del Comitato, Enzo Brogi, ha spiegato il senso di questa iniziativa: “Anche quest’anno il Corecom lancia un premio, un concorso, per giovani videomaker della Toscana su un tema che riteniamo importante, affinché siano presentati spot promozionali di un minuto. E quest’anno abbiamo pensato a come sarà la Toscana nel 2050. Non è un’idea fantascientifica, non vogliamo degli spot sulla fantascienza, ma vogliamo degli spot che guardino concretamente a quello che la Toscana sarà dopo la pandemia. Perché il mondo, negli ultimi vent’anni, è cambiato in fretta e altrettanto in fretta cambierà nei prossimi anni. E allora vorremmo comprendere come nel 2050 ci muoveremo, come lavoreremo, come avremo i nostri rapporti di comunicazione. Molte cose cambieranno. Le nostre città cambieranno. E allora ci saranno i temi come il risparmio energetico, il corretto rispetto dei diritti. Vorremmo che queste cose fossero raccontate, attraverso uno spot, nel modo più interessante possibile”. “Saranno premiati i primi tre spot – ha aggiunto Brogi, - considerati da una giuria di tecnici che ogni anno selezioniamo, con un premio anche in denaro. E con la possibilità poi, per le televisioni, che ringraziamo, di promuoverli il più possibile”.

"Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro", come partecipare al concorso

Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito web del Corecom della Toscana e su quello del Consiglio Regionale, alla sezione avvisi, gare e concorsi. Al vincitore del concorso andranno 5mila euro, mentre al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente 3mila e 2mila euro.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa