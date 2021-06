Vuole attivare PostePay con documenti falsi, arrestato

Un 40enne salernitano, residente a Firenze, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri del Norm di Firenze per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L'uomo è stato trovato alle Poste in Oltrarno perché stava cercando di attivare una PostePay utilizzando dei documenti che alla vista erano palesemente falsi.

I Carabinieri, giunti sul posto, dopo aver accertato che il codice fiscale e la carta d’identità utilizzati per attivare la PostePay riportavano la foto dello stesso ma le generalità di altro soggetto lo dichiaravano in stato di arresto. Oggi il processo per direttissima.