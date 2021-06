Al via l’estate della ripartenza per il Teatro di Bo’

Sabato 12 giugno è stata inaugurata la nuova iniziativa del Teatro di Bo’: l’AperiVintage, un aperitivo in teatro che coniuga divertimento e cultura, che ha luogo a settimane alterne nei sabati estivi. Un’occasione per stare insieme ma anche per condividere le proprie passioni. Durante la serata infatti si può assistere al Salotto di Bo’, un piccolo talk show in cui Mattia Pagni e Bianca Macerini Papini affrontano con i loro ospiti un tema sempre diverso che li accomuna.

Grazie anche al supporto della Confesercenti con il Salumificio Rosi e l’Azienda Vinicola Marzocchi, che hanno reso l’aperitivo ancora più speciale con i prodotti della nostra terra, la serata è stata un successo.

E un successo è stato anche per la Bottega di Bo’, che dalla piattaforma digitale Vinted prende vita nell’esposizione che si trova all’interno del teatro, dove è possibile acquistare durante la serata un abito, un gioiello, un dvd vintage, e non solo.

Ma questo non è il solo progetto a cui il Teatro di Bo’ ha dato vita per quest’estate, un’estate in cui il Teatro ha più che mai voglia di ripartire.

I sabati di giugno e luglio arriva Peter Pan con le sue “Favole in Tour” nei giardini di Santa Maria a Monte. Sempre per i più piccoli al Museo “Casa Carducci” c’è “Favola libera tutti”, l’attività che vede teatro, giochi e creatività ispirati alle favole e alle fiabe in due incontri settimanali.

Per i ragazzi e le ragazze invece c’è “Lost”, il laboratorio teatrale con incontri settimanali che si terranno in Teatro e presso gli spazi di Golena a Pontedera, dove durante varie domeniche da luglio a settembre si terrà anche “Geometrie”, l’attività di workshop teatrali per adulti dai 18 anni in su che affronta ad ogni incontro un tema diverso in una giornata all’insegna del teatro.

Tutte le attività sono guidate da Franco di Corcia Jr e Mattia Pagni, che sono entusiasti di iniziare questo percorso all’insegna della riscoperta della bellezza del teatro.

Il prossimo appuntamento è per il 26 giugno, seconda data dell’AperiVintage, dalle ore 18 alle 21 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Si invita a comunicare la propria presenza inviando un messaggio. Per info, costi e iscrizioni a tutte le attività contattare il numero 3711272850 o 3338805619.