Arrestata coppia cinese con 1 kg di marijuana e shaboo

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Prato, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato una giovane coppia di fidanzati cinesi, clandestini, domiciliati con altri connazionali in un appartamento in località Chiesanuova di Prato, all’interno del quale i Militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 1,350 chilogrammi di marijuana ed oltre 50 grammi di shaboo, pronte per lo spaccio.

La coppia era tenuta sotto osservazione da alcuni giorni, dopo che nel corso dei vari servizi svolti nella città per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti era stata notata nella zona di via Pistoiese effettuare incontri sospetti con alcuni loro connazionali.

Quindi nella serata di ieri, dopo un lungo pedinamento, è stata finalmente individuata l’abitazione in cui i due fidanzati domiciliano con altri connazionali e bloccati all’atto dell’ingresso, procedendo successivamente alla perquisizione in casa, dove sono state recuperate le due tipologie di sostanze stupefacenti che la coppia custodiva occultate nella loro camera da letto, pronte per essere commercializzate al dettaglio. All’interno della stanza è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti.

Entrambi i fermati sono risultati clandestini ed incensurati.

L’uomo, che compirà 33 anni domani, è stato associato presso la Casa Circondariale di Prato, mentre la fidanzata, 38enne, presso quella di Sollicciano a Firenze.

La direzione delle indagini è stata assunta dal P.M. di turno della Procura della Repubblica di Prato, D.ssa Valentina Cosci.