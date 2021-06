Autobus a Livorno, due linee per il servizio estivo notturno

Attivo da alcuni giorni il servizio estivo notturno di CTT Nord.

Il servizio è svolto con due circolari, la A e la B, che permettono di coprire larga parte della città, una in senso orario e l’altra in senso antiorario, con una corsa ogni 35 minuti per ciascuna linea, a partire dalle ore 20.30 fino alla mezzanotte (il venerdì e il sabato fino all'una).

Il percorso rappresenta un misto fra le linee Lam blu, Lam rossa e linea 8: dalla Stazione passando per viale Carducci vengono percorsi tutti i viali a mare fino ad Ardenza mare, per poi ritornare indietro verso la Stazione da terra, passando dalle vie e dalle piazze centrali. Sono quindi coperte tutte le zone della “movida”, sia sul mare che in centro.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa