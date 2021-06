Bimbo affidato al padre in Sicilia con intervento della polizia: polemica a Pisa

Il Tribunale di Pisa ha affidato al padre, che vive in Sicilia, il figlio di 8 anni che ha sempre vissuto a Pisa con la madre. Per far rispettare il pronunciamento è stato necessario l'intervento della polizia. La vicenda andrebbe avanti da settimane e nei giorni scorsi servizi sociali e poliziotti hanno prelevato il bambino alla madre. Da quanto appreso il provvedimento era stato più volte sospeso, ma martedì scorso è stato eseguito. La donna avrebbe accompagnato il figlio al centro affidi trovando il padre con le forze dell'ordine. La madre denuncia che tutto ciò è avvenuto nonostante fosse stata nominata lo scorso 25 maggio una curatrice per il minore e che l'affido al padre in Sicilia metterebbe a rischio il percorso scolastico del bambino.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Casa della Donna attraverso la presidente Carla Pochini: "E' ora di dire basta alla violenza istituzionale contro i bambini e le loro madri. Un bimbo ha paura del padre, si rifiuta di incontrarlo dopo 32 incontri protetti, e il tribunale di Pisa che fa? Impone il suo prelievo forzato, senza nessun approfondimento nel merito, senza ascoltare il bimbo, senza capire i motivi della sua paura, senza rispettare il suo desiderio. Come è possibile?".".

Domani il ricorso della madre contro il provvedimento del tribunale sarà discusso in appello.