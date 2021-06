College Camplus Firenze, 210 posti letto per universitari in arrivo

Camplus, primo provider di housing per studenti universitari in Italia, che gestisce attualmente 9.000 posti letto in tutto il Paese e in Spagna, annuncia l’inaugurazione nel 2021 di una nuova residenza universitaria a Firenze.

La struttura Camplus Firenze aprirà nei pressi della stazione di S.M. Novella comoda sia per raggiungere le varie sedi universitarie sia per raggiungere il centro della città.

Saranno 115 le camere che potranno ospitare 210 studenti. Inoltre, all’interno della residenza, Camplus prevede sale riunioni, conferenze, aule tutor, stanze ricreative, comode e luminose aule studio, nonché una palestra, un’area bar e una lavanderia. Questi spazi sono gli elementi distintivi dell’offerta Camplus perché permettono di offrire ai nostri ospiti occasioni di relazione tra di loro e incontro con ospiti e formatori. Oltre a garantire momenti di svago sia ludico che sportivi,

Entriamo in città con grande orgoglio e crediamo che una cornice così storica, bella e internazionale si sposi perfettamente con la nostra filosofia che ci accompagna da 40 anni. Il nostro obiettivo è garantire tutti i migliori comfort abitativi ma coniugare questi ad una offerta formativa importante e a svariate occasioni di relazione, condivisione e incontro che creano una vita di community viva, fresca e dinamica. Il nostro desiderio più grande è mettere a disposizione dei nostri ospiti un luogo da poter chiamare casa.

La struttura garantirà anche il servizio “Camplus Guest” rivolto a studenti, giovani lavoratori e viaggiatori che vogliono fermarsi per brevi e temporanee permanenze.

“Nonostante le difficoltà che abbiamo vissuto in quest’anno, e che hanno messo a dura prova anche le attività didattiche universitarie, Camplus vuole aumentare ulteriormente la sua offerta per il prossimo anno accademico” commenta Maurizio Carvelli, Fondatore e CEO di Camplus. “A incoraggiarci ad aprire questa nuova residenza è stato il riscontro positivo avuto quest’anno: nonostante le difficoltà e i disagi creati dal Covid-19, infatti, le nostre residenze College hanno registrato un tasso di occupazione in aumento del 7% rispetto al 2019. Mai come quest’anno la nostra mission, “l’incontro che dà valore al tuo viaggio”, si è resa evidente e viva agli occhi dei nostri studenti, i quali hanno potuto sperimentare pienamente la dimensione universitaria grazie alla riorganizzazione degli spazi e grazie alle numerose attività formative pensate per garantire loroi relazione e incontro. Questo ci ha dato molta fiducia e ci ha spinto a crescere ancora di più. L’inaugurazione di Camplus Firenze darà a tanti studenti la possibilità di frequentare le lezioni e di vivere al meglio la vita universitaria, il tutto in totale sicurezza”.