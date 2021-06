Centri estivi alla Calamita di Fucecchio, avviate le attività

I centri estivi de la Calamita odv, iniziati soltanto da pochi giorni, sono stati accolti con molto entusiasmo da parte dei bambini che partecipano alla grande varietà di attività proposte che spaziano dalla danza, al trekking, alla motricità, al teatro, allo sport, alla cucina, alla caccia al tesoro.

Un team di circa dieci animatori, capitanati da Luisa Ceccatelli, responsabile del Centro, dopo aver frequentato il corso per le norme anti-covid ed aver concluso gli incontri di preparazione, organizzazione, gestione dei centri estivi, da lunedì 14 giugno, ha iniziato ad intrattenere i più piccoli in un’ottica di crescita personale, miglioramento delle capacità di socializzazione e delle abilità pratiche.

Non va dimenticato che prima dell’avvio dei centri estivi, giovedì 10 giugno, i bambini già seguiti da Luisa durante l’anno nei cosiddetti “pomeriggi insieme” hanno messo in scena uno spettacolo teatrale in cui hanno drammatizzato davanti ai genitori commossi una “tipica lezione” di teatro, dando appuntamento per il prossimo settembre. Nello stesso pomeriggio, poi, si è tenuta una piccola cerimonia di ringraziamento per la donazione che una sostenitrice ha effettuato in favore de la Calamita odv per la scomparsa del figlio e della nuora. L’organizzazione, che basa i propri introiti principalmente su donazioni private, ringrazia sentitamente per questo gesto che ha consentito di terminare l’arredamento dell’aula dove i bambini svolgono i compiti ed altre attività ricreative.