Classica, nuovo appuntamento a San Vivaldo

Domenica 27 Giugno nello splendido chiostro della Gerusalemme di San Vivaldo si tiene il secondo appuntamento di “Classica”, rassegna di concerti organizzati dall'Orchestra della Toscana in collaborazione con le amministrazioni locali di Montaione e Gambassi Terme. A partire dalle ore 18.00 il Sestetto d'Archi composto da Daniele Giorgi e Patrizia Bettotti ai violini; Caterina Cioli e Pierpaolo Ricci alle viole; Augusto Gasparri e Andrea Landi ai violoncelli, eseguirà il quintetto per archi K.516 di Wolfgang Amadeus Mozart e il sestetto per archi op.48 di Antonín Dvořák. La durata del concerto è di 1 ora e 10 minuti e non è previsto l'intervallo. L'ingresso per il concerto è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. La prenotazione si può effettuare online al sito www.eventbrite.it o per telefono al numero 055 0681726.

Fonte: Comune di Montaione