Festa del Barbarossa annullata, non si svolgerà nel 2021

La sessantesima edizione della Festa del Barbarossa non si svolgerà nel 2021. La decisione dell’annullamento ufficiale è comunicata dall’EAB – Ente Autonomo Barbarossa.

La decisione è arrivata dopo vari incontri dell’assemblea EAB con voto non unanime dei Quartieri: contrari allo svolgimento della Festa del Barbarossa il Quartiere di Borgo, Quartiere Castello e Quartiere Prato; a favore dello svolgimento il Quartiere di Canneti.

Tale decisione si è resa necessaria per le effettive difficoltà riscontrate da alcuni Quartieri, ritenendo che non ci siano le condizioni per svolgere la Festa del Barbarossa 2021 nella sua completezza e normalità, nella data prestabilita del 19 settembre prossimo, come comunicato lo scorso 13 aprile.

È stato deciso però di ripartire con le attività nei Quartieri, seguendo tutte le regole dettate dai vari decreti nazionali, un segnale comunque importante per la socialità di tutti i quartieranti e per San Quirico d’Orcia dopo il lungo periodo di chiusura.

Fonte: Ufficio Stampa