Fi-Pi-Li, assemblea Assotir a Santa Croce sui lavori in corso interminabili

Il tema caldissimo della FiPiLi fra minacce di pedaggi e chiusure, lavori in corso interminabili così come le file, impone una discussione ed una presa di posizione forte della categoria del trasporto merci. Per questo la riunione dei direttivi delle delegazioni toscane di sabato 19 giugno a partire dalle 9,30 che si svolgerà presso la sede Assotir di S. Croce presso lo show room Valiani, è aperta a tutte le imprese di trasporto. Ma l’urgenza del tema FIPILI non sarà l’unico visto che si che si parlerà anche degli assetti organizzativi di Assotir sul territorio.

La Delegazione Interprovinciale PI-LU-MS, ha infatti convocato una riunione allargata anche alle altre Delegazioni di Prato Pistoia e Firenze e di Grosseto per il giorno SABATO 19 GIUGNO p.v. ORE 9.30 nello Showroom del Gruppo Valiani, in Via del Trebbio Nord, 49 a Santa Croce sull'Arno, con il seguente odg: presentazione del responsabile della sede Assotir di Pisa-Lucca-Massa, costituzione coordinamento Assotir Toscana oltre alla programmazione attività future, fra le quali appunto il tema della Fipili e delle infrastrutture.

“Da tempo abbiamo chiesto un tavolo alla Regione Toscana - ha sintetizzato il Giovanni Capecchi Presidente ASSOTIR di Pisa, Lucca e Massa - aperto anche alle altre istituzioni locali per affrontare quelli che sono i tre temi fondamentali per la nostra professione di autotrasportatori in Toscana: un tavolo regionale per l’agibilità e la legalità nell’ Autotrasporto; un progetto per l’avvio alla professione di autista che si stima possa interessare almeno un migliaio di lavoratori; oltre al confronto per le numerose criticità delle infrastrutture e nella viabilità”.