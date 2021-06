Gattuso lascia la Fiorentina, la notizia era nell'aria

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva".

Questa la nota della squadra fiorentina dopo che insistenti voci davano per certo l'addio di Ringhio dalla panchina del club, a soli 23 giorni dall'annuncio dell'arrivo. Pare che le questioni di mercato abbiano deluso Gattuso a tal punto da non accettare l'incarico per la prossima stagione,

La nota continua: "La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano".