Il supporto di Crédit Agricole a Etrusca: i ringraziamenti della società

L'apporto di CréditAgricole ha permesso in queste stagioni di migliorare le strutture nelle quali le squadre Etrusca possono allenarsi e la società della Rocca intende ringraziare pubblicamente CreditAgricole per la fattiva collaborazione, che si è rinnovata anche in questa stagione.

Nel corso della stagione 2020/2021 CréditAgricole ha finanziato un fondamentale intervento di sostituzione delle caldaie del PalaCreditAgricole, permettendo così il lavoro delle squadre dentro una struttura confortevole e annullando ogni disagio alle attività sportive quotidiane delle società che usufruiscono del Fontevivo.

Il presidente dell'Etrusca Alberto Parrini intende fare un ringraziamento ufficiale a nome di tutto il mondo Etrusca: "In queste stagioni CreditAgricole ha saputo valorizzare la struttura del PalaCreditAgricole e in questo modo ha valorizzato e reso più sereno tutto il nostro lavoro. Un ringraziamento speciale al direttore Massimo Cerbai che è sempre stato vicino all'Etrusca in queste stagioni, mostrando sempre molte attenzioni per tutti gli interventi richiesti per mantenere pienamente funzionale una struttura fondamentale per tutta l'attività sportiva della comunità sanminiatese. Anche l'intervento alle caldaie in questa stagione è stato un intervento tempestivo che ci ha permesso di continuare a lavorare con la massima serenità, in una stagione difficile per le tante limitazioni imposte dai protocolli sanitari. E' doveroso da parte della dirigenza e da parte di tutto il mondo Etrusca un ringraziamento speciale alla CreditAgricole per tutto quello che sta facendo in questi anni, con l'auspicio che la nostra collaborazione possa ancora durare per anni."

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa