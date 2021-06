Scooter contro auto a La Rotta, grave 16enne sanminiatese

Una 16enne di San Miniato è grave dopo un incidente col suo scooter. La giovane era in sella al suo motorino quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto. Il fatto è avvenuto a La Rotta, frazione di Pontedera.

Sul posto i sanitari inviati dal 118 e anche le forze dell'ordine, che hanno cercato di ricostruire la dinamica.

La 16enne è stata dapprima portata in codice rosso al pronto soccorso di Pontedera, poi è stata trasferita, sempre in codice rosso, a Cisanello a Pisa. Avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.