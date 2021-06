Oggi ringrazio Serena M. per questa ricetta molto golosa la Morbidona alle Fragole, un dolce con yogurt e fragole, buonissimo!

La foto che vedete, gentilmente mi è stata concessa da Serena, il suo stampo è a cuore, ma voi utilizzate lo stampo da torna da 24 cm che avete in casa.

Morbidona alle fragole

Ingredienti

300 gr di farina 00

3 uova

250 gr di fragole

250 gr di yogurt bianco

150 gr di zucchero

75 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Una scorza di limone grattugiata

Fragole in più per guarnire

Zucchero a velo

Preparazione

Iniziate con lo sbattere le uova insieme allo zucchero fino a farle diventare chiare e spumose. Aggiungete lo yogurt bianco e amalgamate. Mettete l’olio di semi e mescolate di nuovo molto bene, grattugiate la scorza di un limone. Poi aggiungete la farina e il lievito precedentemente setacciati, amalgamate bene il tutto, il composto dovrà risultare liscio e non ci dovranno essere grumi. Lavate e tagliate le fragole a pezzettini e mettetele nell’impasto e girate bene. Infarinate e imburrate uno stampo per dolci da 24 cm di diametro e metteteci il composto. Tagliate altre fragole a fettine e mettetele sopra il composto come più vi piace, utilizzate la vostra fantasia. Preriscaldate il forno a 180 gradi statico, la torta la metterete al primo ripiano partendo dal basso del vostro forno e cuocete la torta per 40/45 minuti. Se volete vedere se è cotta fate la prova dello stecchino negli ultimi cinque minuti di cottura così non rischiate che la torta non si afflosci. Mettete lo stecchino al centro della torta, quando lo tirerete su se risulterà pulito, vuol dire che la torta è cotta, altrimenti se rimarranno residui di impasto allora dovete fare cuocere ancora la vostra torta. Una volta tolta dal forno fatela raffreddare e poi aggiungeteci sopra lo zucchero a velo.

Serena M.

