Mostra di Enrico Coviello sul mondo dell’artigianato colligiano

-La Pro loco di Colle di Val d’Elsa ospita all’interno del Palazzo dei Priori dal 12 al 15 luglio 2021 una mostra fotografica che racconterà gli artigiani di questa città. L’esposizione è curata dal fotografo colligiano, Enrico Coviello. La mostra è un reportage fotografico che racconta attraverso le immagini il mondo dell’artigianato colligiano, frutto di una profonda ricerca da parte di Coviello. “Ho proposto il progetto ad alcune persone -spiega Coviello , e ho iniziato a immortalare il lavoro di uomini e donne che sanno creare, ascoltandole loro storie il loro made in Italy”

“Quindi ho provato a raccontare con delle immagini il mio punto di vista”. “L’artigianato è un mondo del quale sono rimasto affascinato per la dedizione di quelle persone e per la loro opera “. Il visitatore potrà scoprire l’artigianato in tutte le sue forme , le attività dell’orologiaio, del vetraio , del fabbro dell’orefice ed altro ancora. Un viaggio fotografico attraverso il quale il visitatore potrà scoprire con i propri occhi la bellezza , e la maestria di questo artigiani.