Muore figlio per overdose e padre grave, condannato pusher a 5 anni

Il pusher 56enne che fornì la cocaina che mandò in overdose letale Samuele Ventrella e provocò un grave malore al padre Gerardo è stato condannato dal tribunale di Lucca a 5 anni di reclusione per spaccio. Paolo Lorenzini, secondo le indagini dei carabinieri di Lido di Camaiore, continuò a spacciare anche dopo la morte di Ventrella. Lo spaccio tra gennaio e agosto 2020 fu documentato con oltre 200 dosi di cocaina per 15 acquirenti in Versilia, tra Viareggio e Camaiore.