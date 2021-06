Nuovo manto sintetico per il campo Rebechi, sede della Nuova Polisportiva Novoli

Un campo di calcio all'avanguardia. Realizzato secondo gli standard della Lega Nazionale Dilettanti. E' stato inaugurato, ieri pomeriggio dall'assessore allo sport Cosimo Guccione, il nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione del 'Manlio Rebechi' di via Corelli, nel Quartiere 5, sede storica della Nuova Polisportiva Novoli. Erano presenti, oltre all'assessore e al presidente del Novoli Roberto Travagli, il presidente della commissione sport e presidente provinciale Coni, Fabio Giorgetti, il presidente del Quartiere 5 Cristiamo Balli, la presidente della commissione sport del Q5 Eleonora Eleonora Pellizzon, il presidente della commissione territorio del Q5 Filipppo Ferraro, la consigliera comunale Alessandra Innocenti e il delegato provinciale Figc Alessandro Matteini.

Il manto rinnovato garantirà migliori prestazioni e, inoltre, sarà completamente impermeabile grazie ad alcuni accorgimenti, come l'installazione di un apposito sottotappeto elastico.

"Abbiamo restituito alla città uno spazio valorizzato, moderno e funzionale dove opera una società che ha contribuito negli anni a formare tanti giovani alla pratica calcistica - ha dichiarato l'assessore Guccione - la Nuova Polisportiva Novoli è un riferimento sportivo e sociale diventato aggregatore per le nuove generazioni e le famiglie. Con questo intervento il Rebechi sarà sempre di più uno luogo dove trascorrere il tempo libero, fare amicizia, sport e crescere insieme”.

Il programma dei lavori prevedeva anche la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione per mantenere costante la temperatura della superficie in erba sintetica e migliorare il feeling dei calciatori con il campo, la sostituzione delle recinzioni perimetrali del campo (basse ed aeree) e dei cancelli pedonali e carrabili, l’installazione una recinzione e un cancello carrabile a norma per la divisione interna dei percorsi tra atleti e spettatori. Gli interventi hanno riguardato anche la linea di distribuzione dell’impianto sanitario della palazzina spogliatoi.

L'investimento complessivo è di oltre mezzo milione di euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa