Omicidio Ciatti, il padre amareggiato: "Imminente la scarcerazione dell'indagato"

Verrà scarcerato Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato insieme a due connazionali dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.

Luigi Ciatti, padre del giovane ucciso, conferma la notizia ad alcuni quotidiani. L'uscita sarà per scadenza dei termini di custodia cautelare.

"!Manca solo l'ufficialità ma è già tutto predisposto, ha diritto a uscire dal carcere perché la Spagna non è stata in grado fare un processo entro quattro anni dal fatto. Ci risulta ci sia un atto già pronto in cui si stabiliscono la scarcerazione e l'inizio del processo, che dovrebbe essere tra fine novembre e inizio dicembre".

"Non sappiamo neppure quali limitazioni della libertà avrà - aggiunge ancora il padre di Niccolò - probabilmente avrà un obbligo di firma". "Cosa dovrei fare?" si chiede, "mettermi io al suo pari e aspettarlo fuori dal carcere? Siamo arrabbiati e amareggiati ma non ci arrendiamo, anche se lo sconforto è ai limiti. La giustizia spagnola è dalla parte dei ceceni, in quattro anni non si è riusciti a fare un processo".