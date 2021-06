Pride Week, tre eventi a Montopoli con Nardini e Vanni

In occasione del Pride Week, il Comune di Montopoli, Arci Valdarno, l'associazione La Ruzzola, l'associazione Coming Out e il gruppo informale Pomo di Venere, organizzano domenica 20 giugno tre appuntamenti dedicati al tema dei diritti.

Alle ore 18:30 a Casteldelbosco sarà dipinta con i colori dell'arcobaleno la panchina in piazza Capponi, con la collaborazione degli allievi del corso Ruzzolarte e dell'insegnate Carla Daini. Alle 20:45 sarà la panchina presso lo spazio verde del Circolo Arci Torre Giulia ad essere dipinta dall'artista Muz e gli allievi del corso street-art. Seguirà, alle 21:15, “Salotto di Venerǝ” con la presentazione del gruppo informale Pomo di Venerǝ e con gli interventi dell'Assessora Regionale Alessandra Nardini, della vicesindaca Linda Vanni e la responsabile regionale Arci diritti civili Maria Chiara Panesi.

"L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione con l'associazione La Ruzzola, che gestisce il nostro centro giovani, e dopo l'adesione del Consiglio Comunale alla Rete Ready, rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere – interviene la vicesindaca Linda Vanni – chi aderisce alla rete si impegna non solo a contrastare le discriminazioni, ma anche a promuovere una cultura dell'accoglienza e del rispetto reciproco in cui le differenze siano considerate una risorsa da valorizzare e a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi".

"L’affermazione dei diritti di ogni persona costituisce il presupposto per la costruzione di una compiuta cittadinanza – conclude – anche se le discriminazioni non dovrebbero essere all'ordine del giorno, come invece accade quotidianamente. Per questi motivi abbiamo pensato a questo primo evento".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno