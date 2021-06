Restaurato e ripulito l'antico lavatoio di via per Corte Pistelloni a Sant'Anna

Sopralluogo questa mattina dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini all'antico lavatoio di via per Corte Pistelloni, incluso nel perimetro del parco di via De Gasperi a Sant'Anna. Il lavatoio è stato ripulito dalla vegetazione infestante che lo aveva invaso ed è stato restaurato dalla squadra per le piccole manutenzioni del Progetto Ventaglio. Assieme all'assessore, il consigliere comunale di zona Gabriele Olivati, i tecnici comunali, gli operai del progetto Ventaglio e un gruppo di cittadini della zona fra cui la signora Lucia Rosa Pardini che da bambina accompagnava la madre a fare il bucato al lavatoio e che aveva richiesto il recupero dello storico luogo identitario per la memoria di tutto il quartiere.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa