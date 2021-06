Stress da esame, il cibo giusto consigliato da Coldiretti

Dall’abuso di caffè alle abbuffate di salatini e noccioline, dall’overdose di cioccolato ai pasti super speziati sono alcuni degli errori a tavola che aumentano ansia e insonnia e fanno perdere concentrazione e serenità agli studenti sotto stress in vista dell’esame di diploma.

È quanto afferma la Coldiretti che ha stilato la lista degli alimenti “promossi e bocciati” nella dieta per la maturità 2021 che si svolge ancora sotto la minaccia del Covid.

Tra i “promossi”, che favoriscono il sonno e aiutano l’organismo a rilassarsi per affrontare con la necessaria energia e concentrazione la sfida scolastica, ci sono: formaggi freschi, yogurt, uova bollite, frutta e miele.

“Gli studenti pistoiesi – spiega Coldiretti Pistoia– possono scegliere un’alimentazione sana e genuina con prodotti del territorio, per fronteggiare al meglio questi giorni di studio intenso e di ansia grazie al nostro patrimonio di alimenti. Consumando frutta fresca di stagione che contiene zuccheri semplici, ad esempio, si può far aumentare la serotonina che regola il tono dell’umore e del sonno”.

“Il consiglio che possiamo dare in questo momento agli studenti è quello di prestare attenzione alla provenienza dei prodotti che consumano, optando per acquisti di stagione e presso i punti vendita, i mercati o le imprese di Campagna Amica per avere certezza della tracciabilità e genuinità”.

Stress da esame, la tabella dei cibi promossi e bocciati

PROMOSSI BOCCIATI Pasta, riso, pane, orzo Salatini Lattuga, radicchi, cipolla, aglio Piatti con dado da cucina Rape, cavolo Cioccolato, cacao Formaggi freschi, Yogurt Caffè, Thè Uova bollite Curry, paprika Miele in infusi e latte caldo Superalcolici Frutta dolce Pepe

Fonte: Coldiretti Pistoia