Villa Crastan elimina le barriere architettoniche: la raccolta fondi

Villa Crastan sarà una casa di e per tutti. È questo l'obiettivo di "Vorrei Entrare in Villa", la raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie e della sezione soci Coop Valdera in collaborazione con l'associazione Villa Crastan - Casa della Città. Inserita nel progetto Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding mira a far rivivere la Villa, aprendola alla Valdera e non solo.

Villa Crastan, palazzo storico nel cuore di Pontedera e patrimonio architettonico del territorio, è un luogo caro a diverse generazioni che proprio in quegli spazi hanno trascorso pomeriggi di studio. Il filo delle iniziative svolte a Villa Crastan resta dunque quello, da biblioteca a polo culturale, espositivo e palcoscenico di molti artisti.

I fondi che saranno raccolti con il crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie serviranno per realizzare i vialetti di accesso al giardino e all'edificio, rispettando la natura storica del parco e della Villa stessa: un modo che mira a sostenere accesso e inclusione sociale attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Presenti questa mattina al lancio della raccolta fondi "Vorrei Entrare in Villa" Liviana Canovai presidente sezione soci Coop Valdera, Malayka Picchi presidente associazione Villa Crastan-Casa della Città, l'assessora regionale alle Pari Opportunità Alessandra Nardini e per il Comune di Pontedera il sindaco Matteo Franconi e gli assessori Mattia Belli, Carla Cocilova e Francesco Mori.

Con Pensati con il cuore la Fondazione Il Cuore si scioglie sostiene i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cita necessaria, la Fondazione raddoppia l'importo per centrare l'obiettivo.

"Vorrei entrare in Villa", come partecipare alla raccolta fondi

Villa Crastan

Per partecipare alla raccolta fondi dedicata a Villa Crastan e alla sua totale accessibilità, so può contribuire su Eppela (Qui) oppure partecipando alle iniziative promosse dalla sezione soci Coop. I progetti possono essere sostenuti anche grazie all'acquisto di un prodotto del territorio, che sarà segnalato nei punti vendita Coop.fi. Per questo progetto specifico di Villa Crastan il prodotto è il Caffè ed Orzo solubile Crastan che sarà evidenziato con un cartellino nei punti vendita del territorio.

