A Pisa i carabinieri hanno tratto in arresto un 37enne. I militari della Stazione di Tirrenia hanno localizzato l’uomo, notificandogli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Firenze, in ordine ad un furto commesso nel capoluogo di regione toscano. Arrestato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Pisa.