Aggressione e tentata rapina a un negoziante, 4 giovani arrestati a Pontassieve

Quattro soggetti tra i 19 e i 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e tentato di rapinare un negoziante nella galleria commerciale di Pontassieve. Due dei quattro, un 23enne e un 22enne, il 26 marzo scorso avrebbero circondato e picchiato il negoziante, colpendolo con calci alla testa e al costato, poi avrebbero tentato di derubarlo della borsa e del cellulare, procurandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

I due avrebbero poi intimato l'uomo a non sporgere denuncia: "Tu non sei stato aggredito, sei cascato dalle scale". A inizio aprile uno degli arrestati è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: sottoposto ad un controllo, aveva minacciato alcuni finanzieri. Tre di loro nel febbraio scorso sono stati denunciati anche per tentata violenza privata: avrebbero tentato di indurre un 21enne a rimettere una querela per minacce e lesioni personali presentata a loro carico. Infine, in un altro caso ancora, due degli indagati sono stati denunciati per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il gip nell'ordinanza che dispone gli arresti, afferma che gli indagati "hanno mostrato con i loro gesti di non tenere in particolare considerazione la possibilità di essere denunciati" continuando a non desistere da azioni criminali "neppure a seguito dei numerosi interventi delle forze di polizia".