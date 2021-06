Biancorosso Sesa, Valentino: "Un elogio a tutti i ragazzi"

Un'annata importante e di crescita per tanti giovani. L'obiettivo che la società aveva prefissato per il Biancorosso Sesa è stato centrato in pieno e quindi il bilancio di fine annata non può che essere positivo. "Voglio fare un elogio a tutti i ragazzi - attacca coach Luca Valentino che ha guidato il gruppo assieme a Francesco Mazzoni e Giulio Vercesi - ed in particolare ai più giovani che, fra scuola e doppi allenamenti, hanno lavorato molto e bene dimostrando passione e capacità. Fondamentale poi anche il ruolo dei senior che, a parte il discorso tecnico, sono stati un esempio per i giovani sia in campo che in palestra. Siamo riusciti a creare un'identità di squadra e credo che questa possa essere considerata una vittoria". "Inoltre - prosegue - credo che siamo riusciti a dare un'immagine in campo di quello che è un progetto tecnico. Tutta la Toscana ha potuto vedere che un gruppo di giovani può affrontare tutti a testa alta dimostrando una crescita costante. Questa è la cosa che più mi fa piacere ed il segreto sono le persone che sono state dietro a questi ragazzi facendone un gruppo affiatato e di amici. Parlo di Sisco Mazzoni, di Giulio Vercesi e di Giulio Baccetti che è stato con noi durante tutto l'anno. La vittoria in Coppa Toscana sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma, nella finale con la Laurenziana, abbiamo pagato gap fisici e di esperienza e quindi loro hanno vinto con merito. Questo, però, non toglie niente al lavoro fatto durante la stagione".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa