Centro Polivalente di San Zeno, la gestione torna al Comune di Pisa

Dal prossimo primo luglio la gestione del Centro Polivalente di San Zeno tornerà al Comune di Pisa. E’ quanto deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale.

"Il Centro polivalente di San Zeno - dichiara l’assessore al sociale e presidente della Sds, Gianna Gambaccini – è una struttura di proprietà comunale che fin dalla sua nascita è stata affidata in gestione, attraverso l’esternalizzazione di servizi al terzo settore, alla Società della Salute della Zona Pisana, per lo svolgimento di attività di natura sociale rivolte ad anziani, bambini e famiglie. Nell’ambito del processo di riorganizzazione della Sds, che prevede il passaggio ad una 'gestione diretta', abbiamo deciso di riassumere in capo al Comune alcune deleghe, tra cui quelle che riguardano il centro polivalente di San Zeno. Vogliamo inoltre estendere l’esperienza del centro anziani, già attiva a San Zeno e al Cep, anche ad altri quartieri popolari della città, iniziando quindi ad attuare un modello di attività di socializzazione diffusa e di servizi dedicati alla popolazione anziana e ai soggetti più fragili".

Il Centro Polivalente San Zeno è uno spazio sociale a disposizione di anziani, famiglie e bambini che si trova a Pisa, in via San Zeno 17. Sono diversi i servizi attivi presso la struttura. All'interno si trovano infatti il Centro ricreativo per anziani e la ludoteca musicale La Kalimba. L'associazione Famiglia Aperta accoglie le famiglie interessate a parlare di affido, problematiche giovanili, difficoltà economiche ed educative.

Tra i servizi attivi anche uno sportello di supporto per tutte quelle persone che, in difficoltà con l'utilizzo delle nuove tecnologie, abbiano bisogno di un facilitatore digitale per accedere ai bandi on-line promossi dal Comune di Pisa e dalla Società della Salute della Zona Pisana. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso il Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17) oppure in altre fasce orarie da concordare in base alle esigenze.

