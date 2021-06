Controlli della municipale in piazza Indipendenza, tre persone multate e tre denunciate

Continuano i controlli della municipale nella zona di piazza Indipendenza. Ieri pattuglie dei reparti Antidegrado e Polizia di Comunità, sia in abiti civili che in divisa, durante i servizi mirati contro bivacchi e altri comportamenti illeciti nei giardini hanno multato tre persone mentre per altrettante è scattata la denuncia. Destinatari delle sanzioni tre uomini sorpresi mentre orinavano ad un albero. Per quanto riguarda le denunce, una è scattata per una persona non in regola con le norme sull'immigrazione. Gli altri denunciati sono due uomini protagonisti di un alterco violento, di cui uno in evidente stato di ubriachezza. Per entrambi, stranieri di 53 e 29 anni, è scattata la denuncia per lesioni ma per il più giovane si sono aggiunte anche quelle per violenza, resistenza e rifiuto di fornire generalità a pubblico ufficiale. Durante l'intervento per sedare l'alterco un agente della Polizia Municipale è rimasto lievemente ferito. "Ringraziamo la Polizia Municipale per l'impegno quotidiano nelle piazze e nelle strade della città, soprattutto in quelle più sensibili - hanno detto gli assessori alla sicurezza Benedetta Albanese e alla Polizia municipale Stefano Giorgetti -. Un impegno costante e importante per la sicurezza che non è esente da rischi. Purtroppo per garantire la legalità un agente è rimasto ferito in servizio. Lo ringraziamo a nome dell'amministrazione - hanno concluso - per l'impegno e la determinazione che ha dimostrato in servizio".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa