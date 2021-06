Covid, due terzi dei toscani raggiunti dalla vaccinazione

Due terzi i toscani sono stati coinvolti nel percorso vaccinale e oltre 2,6 milioni di dosi somministrate. Procede spedita la campagna vaccinale della Toscana, come è emerso oggi durante l’audizione dell'assessore alla sanità Simone Bezzini in commissione sanità del Consiglio regionale.

"Se il ritmo delle forniture prosegue regolarmente, entro fine settembre riusciremo ad effettuare oltre 6 milioni di somministrazioni e a raggiungere l'immunità di gregge" ha dchiarato l'assessore. Bezzini ha poi illustrato i numeri della campagna: le prime somministrazioni sono state 1,77, le seconde 850mila, mentre sono 417mila i toscani che hanno prenotato la somministrazione. La campagna di vaccinazioni in Toscana è quasi conclusa per la categoria over 80 e per gli estremamente vulnerabili e i caregiver. Per la fascia 70-79 al momento la copertura raggiunta è dell'88% (contro l'85% della media nazionale) e per quella 60-69 del 78% (contro il 76%).

Quanto all'indicazione di utilizzare Pfizer o Moderna per il richiamo degli under 60 che hanno ricevuto come prima dose Astrazeneca, Bezzini ha spiegato che è in corso la riprogrammazione ma che "a differenza di altre regioni, la Toscana non ha vissuto al momento particolari criticità, né sul piano della programmazione né nel rapporto con gli utenti, probabilmente perché abbiamo condotto la campagna in maniera più lineare, con meno open day".

La presenza della famigerata variante Delta in Toscana, per ora, risulterebbe limitata: infatti, dai campionamenti random sui tamponi, è stato riscontrato un solo caso. Tuttavia, è presto per tirare un sospiro di sollievo, in quanto è probabile che ci siano più contagiati non ancora individuati in circolazione.