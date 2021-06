Fi-Pi-Li, mozione di Giachi e Vannucci (Pd): "Tempi rapidi e certi per la messa in sicurezza"

"Si completino quanto prima i lavori previsti per la messa in sicurezza della S.G.C. FI-PI-LI sul tratto interessato dall’evento franoso del gennaio scorso – concludendo le gare necessarie per l’affidamento dei lavori previsti – in modo da garantire una circolazione regolare nell’arteria soprattutto nel periodo estivo e limitando, per quanto possibile, le code di traffico che le chiusure dei tratti di strada inevitabilmente comportano. Venga condiviso un puntuale cronoprogramma che consenta di informare costantemente la cittadinanza sull’andamento dei lavori e sulle eventuali misure di mitigazione delle criticità adottate". È quanto chiedono, in una mozione presentata nei giorni scorsi, i consiglieri regionali del Pd Cristina Giachi e Andrea Vannucci, che invitano inoltre la Giunta regionale ad attuare, con tempestività, il piano di investimenti previsto per la strada di grande comunicazione (SGC) Firenze-Pisa-Livorno, e possibilmente ad implementarlo, nell’ambito degli interventi concernenti tutta la viabilità regionale, in modo da giungere ad una riqualificazione complessiva e strutturale della Firenze-Pisa-Livorno. Ancora, aggiungono i due consiglieri Dem, l’invito ad avviare un percorso, con il coinvolgimento della commissione consiliare competente, per valutare l’efficacia delle possibili forme di gestione della viabilità regionale, di cui la S.G.C. FI-PI-LI costituisce un’arteria essenziale, al fine di garantire risposte sempre più efficaci in termini di efficienza e funzionalità.

"La Regione – proseguono Giachi e Vannucci – deve fare il possibile per limitare i disagi causati dai lavori di ripristino della frana che ha interessato il tratto di FI-PI-LI, a questo però nei giorni scorsi si sono sommati altri lavori che ne hanno di fatto causato un vero e proprio improvviso blocco totale dell’arteria, che si è sommata alla già parziale fruibilità della strada (a causa di lavori in corso sul medesimo tratto della FI-PI-LI). Il tutto si è tradotto in ulteriori e gravi disagi sia per i mezzi circolanti che per le popolazioni dei Comuni adiacenti al’arteria, visto che il traffico è stato deviato nella viabilità locale, con uscita obbligatoria a Ginestra, per chi viaggiava in direzione Firenze, e a Lastra a Signa, per chi si dirigeva verso il mare. È evidente – concludono i consiglieri Pd - e la situazione di questi giorni lo dimostra, che c’è la necessità di procedere di pari passo, e velocemente, alla conclusione dei lavori previsti, ma anche a imporre una velocizzazione, per quanto possibile, delle procedure di gara in corso per gli stralci successivi necessari per la messa in sicurezza della FI-PI-LI. Ridando a questa arteria, nel futuro sviluppo regionale, il ruolo fondamentale che deve continuare ad avere per il nostro territorio".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa