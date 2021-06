"Fibra collegata male, caduta a terra dopo poche ore": la segnalazione da Empoli

"Hanno collegato la fibra ottica, ma la sera era già sparita". La denuncia arriva da uno stabile con molte famiglie in via Valpadana, a Empoli. Nella giornata di ieri - giovedì 17 giugno - sono iniziati e finiti i lavori, ma in serata la fibra era già caduta a terra, come si può vedere dalle foto inviate dai lettori.

Il problema? Nella segnalazione si legge: "Chi ha effettuato i lavori ha utilizzato delle canalette con biadesivo, nessun tassello, nessun sistema di fissaggio con qualsivoglia vite".

Non è finita qui: "La cosa più grave è che qui abitano persone con forti handicap fisici".