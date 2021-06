Il cartone animato degli alunni: Altopascio applaude "Il magico salvataggio"

Grande successo e grande emozione, ieri sera, quando il Teatro comunale “G. Puccini” è tornato a popolarsi con i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Altopascio, impegnati nel progetto didattico Cartoon School, promosso da Avis regionale Toscana con l’associazione culturale Koete, il Comune di Altopascio, Avis Altopascio e Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca.

“Il magico salvataggio”, questo il titolo del cartone animato realizzato dagli alunni delle classi 5B, 5C della scuola primaria “G. Pascoli” e gli alunni della classe 2B della scuola “G. Ungaretti” dell’anno scolastico 2019-2020.

E a teatro c’erano tutti: i ragazzi e i bambini delle scuole, emozionati e coinvolti. Con loro, il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, il dirigente scolastico, Dario Salti, il membro del consiglio direttivo del Rotary, Cristina Lazzareschi, il presidente di Avis Toscana in videomessaggio, Adelmo Agnolucci e il vicepresidente vicario, Luciano Franchi, il direttore del centro trasfusionale di Lucca, Rosaria Bonini, la presidente di Avis Altopascio, Ilenia Vettori e il responsabile del progetto per Avis Altopascio, Nicola Calandriello. Presenti anche gli insegnanti e i genitori e ovviamente gli studenti.

I ragazzi, accompagnati dai docenti dell’Associazione Koete, hanno ricoperto il ruolo di sceneggiatore, disegnatore, musicista, doppiatore, rumorista o animatore, acquisendo in questo modo oggettive competenze e conoscenze di un linguaggio a loro così familiare come quello dell’animazione. Oltre ad essere espressione della creatività degli studenti, questo Cartoon è veicolo di importanti messaggi con valenza etico-sociale: la presenza di Avis ha infatti permesso di sviluppare i temi legati alla solidarietà e all’altruismo. “Il magico salvataggio” racconta la storia di Gianpino e suo nonno e di come salvarono una Balena grazie all'aiuto di tutti gli elfi e dello Spirito del Mare.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa