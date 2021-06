In Consiglio regionale i progetti toscani presentati alla Biennale di Venezia

“Alla Biennale di Architettura a Venezia sono presenti realtà di assoluta eccellenza toscana, che credo, appena finito quell'appuntamento, dovranno trovare modo di essere presentati a tutti i toscani. Per questo ho deciso di esporli nella sede del Consiglio Regionale nella sala Expo Comuni del Palazzo del Pegaso”. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

La Toscana alla Biennale di Venezia sta facendo bella mostra di sé attraverso alcuni progetti, sia della Regione che di singoli Comuni, di grande valore. La Regione è presente con due atti fondamentali di governo del territorio: la Legge di Pianificazione e il Piano Paesaggistico.

Ma a fianco della Regione ci sono anche tante altre esperienze significative. Da Peccioli a Prato, da Pisa, Volterra e San Giuliano Terme con Urbanalogy a Radicondoli a San Miniato, solo per citarne alcuni.

“Tutte queste installazioni testimoniano progetti, o già realizzati o in corso d’opera o pronti per l’inizio, che ci indicano bene come la vera sfida che abbiamo di fronte sia quella del Futuro. Fare tesoro della nostra storia, culturale-sociale-civile, costruendo su di essa la spinta per guardare al domani – conclude Mazzeo - è la base essenziale per costruire un nuovo patto di cittadinanza con le toscane e i toscani. È per questo che credo sia utile dare la possibilità a tutti di poter toccare con mano quello che è in mostra a Venezia. Da qui la decisione di portare i progetti in esposizione in Consiglio Regionale. Del resto, come ci hanno insegnato questi mesi di pandemia, si potrà costruire un futuro più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale solo attraverso un processo di rigenerazione urbana fondato sulle nostre comunità locali. Questi progetti ci mostrano proprio come tutto ciò sia concretamente possibile”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale