Investire in Democrazia, online i due questionari

Un questionario ‘fatto in casa’ per verificare, raccogliere più informazioni possibili, utili ad una futura e migliore organizzazione delle attività proposte a studenti e docenti all’interno del progetto Investire in democrazia.

Per la prima volta nasce un questionario di gradimento, costruito nella forma delle domande dall’ufficio cultura comunale con l’aiuto dell’ufficio elaborazioni dati per la parte digitale e di accessibilità.

Sono stati pubblicati online due questionari rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno aderito e quindi partecipato al progetto e uno rivolto ai docenti. Gli studenti riceveranno una email con un link dai loro professori su cui cliccare e quindi rispondere alle varie domande. Si richiedono dalle valutazioni sui contenuti, a come è stata condotta la docenza, all’organizzazione dell’intervento formativo, a riscontri tematici con domande di attualità rispetto a temi affrontati e sulla storia, concludendo con una valutazione complessiva del percorso fatto. Ai docenti, invece, si chiedono suggerimenti sull’impostazione del percorso, valutando contenuti e obiettivi.

A cornice, il commento di Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli con delega alla Cultura della Memoria e Partecipazione: «questi due questionari servono per verificare se gli obiettivi del progetto che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti, se ci sono delle migliorie da apportare, visto che nel protocollo avevamo inserito proprio la costruzione di questionari come verifica, che oggi abbiamo realizzato grazie alle competenze degli uffici preposti che hanno ben lavorato tra di loro e che abbiamo deciso di produrre in modalità digitale e non cartacea per ovvi motivi, considerando che sarà questa la forma da utilizzare anche in futuro perché risulta essere la più semplice e migliore».

Investire in Democrazia è un'offerta di percorsi formativi/educativi, promossi dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e associazioni con lo scopo di promuovere progetti formativi che affrontino tematiche, quali la memoria storica, la Cittadinanza attiva e responsabile, l’educazione alla legalità, il rispetto dell'ambiente visti come strumenti per lo sviluppo di una cultura fondata sui valori della democrazia. Il progetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa