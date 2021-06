Laboratori estivi all’IC2 Arnolfo di Cambio

Rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti e recuperare la socialità almeno in parte perduta nel periodo di pandemia per costruire “un ponte per il nuovo inizio”. Hanno preso il via le attività del “Piano Scuola Estate 2021” all’Istituto Comprensivo 2 “Arnolfo di Cambio”.

Grazie ai fondi ministeriali è stato così possibile organizzare laboratori per la scuola primaria a Colle di Val d’Elsa, nella Scuola di Sant’Andrea, per gli alunni di Campiglia e Sant’Andrea, nel periodo compreso da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio, e a Casole nel periodo 14/25 giugno, tenuti esclusivamente dal personale docente della scuola che ha aderito alla proposta, a garanzia della finalità pedagogico-didattica di tale progetto.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo dalle famiglie e dai bambini, a conferma di un rapporto di fiducia ormai consolidato e dimostrato dalle tante domande presentate.

Questi i laboratori attivati: periodo 14 – 25 giugno Colle di Val d’Elsa: Ludocoding Estate, Colle a colori 1, Colle a colori 2, Sportivamente Colle. Casole: Casole a colori. Periodo 28 giugno 9 luglio: Sportivamente Colle, laboratorio espressivo artistico-motorio 1 e laboratorio espressivo artistico-motorio 2.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa