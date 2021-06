Lavori di Publiacqua, cambia la viabilità a Lastra a Signa

Per consentire l’esecuzione dei lavori di estensione della rete fognaria portati avanti da Publiacqua, a partire da lunedì 21 giugno fino a martedì 20 luglio 2021, sono istituite alcune modifiche alla circolazione veicolare: in via Santa Lucia nel tratto da via Rimaggio a via A. Diaz è stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata, da ambo i lati, e il divieto di circolazione a tutti i veicoli con orario 0 – 24 .

Per quanto riguarda via Diaz, il tratto dove verranno eseguiti i lavori in questa fase è quello da via Santa Lucia a via Calcinaia, con istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli in orario 0-24. I lavori in via Diaz partiranno solo dopo aver riaperto al traffico il tratto interessato dall'intervento in via Santa Lucia, in modo da consentire sempre l’accesso a via Meucci e al tratto di via Vecchia Pisana compreso fra via Diaz e via Rimaggio.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa