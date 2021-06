Lavoro, il sindaco di Prato: "Difendere i propri diritti senza ostacolare quelli degli altri"

"Non si può morire mentre si manifesta, neppure se la manifestazione non è autorizzata. E' fondamentale ribadire, anche e sopratutto in un drammatico momento come questo, che le rivendicazioni dei lavoratori, nel loro stesso interesse, devono e possono stare - sempre - nell’alveo della legalità e nel rispetto di tutti: di chi la pensa diversamente, di chi ha la fabbrica accanto, di chi sta facendo il proprio dovere. La violenza non è mai giustificata né giustificabile”.

A poche ore dai fatti di Tavazzano e a mesi dal picchetto non autorizzato dei Sì Cobas a Prato il sindaco Biffoni lancia un messaggio forte a manifestanti e sindacati.

“E’ possibile, anzi doveroso, difendere i propri diritti, ma mai ostacolando i diritti di altri lavoratori. Chi alimenta tensioni e scontri è un irresponsabile e l'esasperazione non può giustificare reazioni violente. A Prato, come stiamo dimostrando con serietà e concretezza, le istituzioni hanno percorsi dedicati a chiunque voglia denunciare condizioni di illegalità o sfruttamento e anche questa mattina si sono svolti colloqui con i lavoratori. Aiutare i lavoratori è questo: farlo nell’alveo delle regole”.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa